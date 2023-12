Novo Citroën C3 Aircross estreia como o SUV Turbo mais acessível

A Citroën aumenta a sua participação no mercado brasileiro, com o lançamento do Novo SUV C3 Aircross, que acaba de ser apresentado com soluções inéditas, estilo único, muita versatilidade e a conhecida acessibilidade que só um Citroën tem: por isso o Novo Aircross estreia como o SUV turbo mais acessível do Brasil.

O Novo Citroën Aircross começa a ser vendido em todo o País na versão de cinco lugares. A versão de sete lugares será lançada somente em 2024 e os valores dos modelos serão divulgados posteriormente. Confira os preços na modalidade e-commerce: Novo SUV Citroën Aircross Feel Turbo 200 AT: R$ 109.990 (venda online); Novo SUV Citroën Aircross Feel Pack Turbo 200 AT: R$ 119.990; e Novo SUV Citroën Aircross Shine Turbo 200 AT: R$ 129.990.

O Novo Citroën Aircross destinado à América do Sul foi desenvolvido pelo time de engenharia da Stellantis na região, com forte integração de todos os fornecedores locais. O único B-SUV com opção de sete lugares será produzido no Polo Industrial de Porto Real (RJ), com forte localização desde o início: mais de 75% de seus componentes são fabricados na região, reforçando o compromisso da Stellantis em fortalecer o parque industrial do Brasil e América do Sul.

O amplo pacote de inovações do Novo SUV Aircross é embalado pela acessibilidade única proporcionada pela Citroën, sem abrir mão do estilo da marca, reforçado por seu slogan: For everyone, like no one. E isso significa oferecer um produto desejado pelo cliente, sem comprometer sua acessibilidade. Por isso o Novo Aircross chega às lojas com uma gama tão versátil quanto ele: são três versões, e todas contarão com a opção de sete lugares, se ajustando aos diferentes tipos de consumidor.

O Novo SUV Citroën Aircross começa a ser vendido em nossa rede com mais de 170 concessionários espalhados por todo o Brasil a partir de R$ 109.990 na venda on-line. O modelo estreia com diversos atributos de acessibilidade, incluindo as três primeiras revisões grátis, valores reduzidos para a cesta de peças, seguro e ampla gama de acessórios.

Design: quando a forma se une à função

O estilo único do Novo SUV Aircross reúne o design marcante de um Citroën com soluções exclusivas para que suas linhas e traços sejam integrados às necessidades de um projeto tão desafiador. Isso é percebido ainda na dianteira, com um para-choque proeminente, de visual marcante e elementos pintados no tom preto brilhante que contrastam com as cinco cores disponíveis: Preto Perla Nera, Cinza Artense, Cinza Grafito, Branco Banquise e o marcante Vermelho Rubi. Como em todo Citroën, esses tons podem ser combinados em diferentes opções de teto bitom, que pode ser Preto Perla Nera ou Branco Banquise.

As luzes de condução diurna (DRL) de LEDs de série se ligam às barras cromadas da grade do radiador, adornado pelo icônico Duplo Chevron da Citroën. E o visual “musculoso” do Novo Aircross não é só impressão: as bitolas maiores demandaram para-lamas alargados, que reforçam ainda mais a presença deste B-SUV único.

Esse porte marcante avança pelas laterais, que destacam as amplas portas que dão acesso a todos os ocupantes com muito conforto. As rodas de até 17” formam um conjunto forte, que reúne os signos de um puro SUV e se somam à praticidade no dia a dia: ao mesmo tempo em agregam mais estilo ao Novo Aircross, os arcos nos para-lamas oferecem uma proteção extra à carroceria.

Antes mesmo de chegarmos à traseira já é possível ver as lanternas proeminentes, com elementos que unem visualmente o para-lama com o porta-malas. O conjunto luminoso exclusivo pode ser integrado por um elemento na cor preto brilhante, consolidando o porte marcante do Novo Aircross ao mesmo tempo em que embala o maior porta-malas entre seus rivais diretos: são 493 litros de volume (padrão VDA) em todas as versões. Por dentro o estilo e necessidade continuam andando juntos, com adoção de novos materiais, forrações e bancos exclusivos, de acordo com cada versão.

O premiado motor Turbo 200 equipa todas as versões do Novo Aircross com todas as tecnologias que tornaram esse propulsor um marco na categoria. São até 130 cv com etanol (125 cv com gasolina) e 200 Nm presentes em uma ampla faixa de rotação, graças a recursos como o exclusivo controle MultiAir III. Com ele, a gestão eletrônica do motor faz um monitoramento contínuo do acionamento das válvulas, incluindo o duplo acionamento das válvulas de admissão em um mesmo ciclo do motor.

Esse conjunto está sempre atrelado ao câmbio automático CVT de sete marchas e três modos de condução. No dia a dia seu gerenciamento otimiza a eficiência energética, privilegiando rotações mais baixas. O modo Sport é acionado ao toque de um botão, alterando o mapa de trocas para entregar ainda mais performance. E quem busca um passo além em esportividade pode optar pelo modo sequencial, onde o condutor poderá fazer trocas de marcha por meio da alavanca de câmbio. O conforto acústico é garantido pelo isolamento reforçado e fixação do trem de força otimizada para conter a passagem de vibrações para a carroceria.