Saiba como fica o tempo em Colombo nesta sexta-feira

A sexta-feira (05) promete ser um dia nublado em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), com temperaturas amenas e possibilidade de chuva leve durante a noite. A previsão do tempo indica que os moradores da cidade devem se preparar para um dia com céu encoberto e umidade elevada.

Durante o dia, a temperatura máxima chegará a 18°C, com sensação térmica semelhante. O céu permanecerá completamente nublado, com 100% de cobertura de nuvens. A umidade relativa do ar ficará em torno de 87%, tornando o ambiente um pouco abafado. Há uma pequena chance de chuva, com apenas 10% de probabilidade durante o período diurno.

À noite, o clima em Colombo sofrerá algumas alterações. A temperatura mínima prevista é de 10°C, com sensação térmica de 8°C. A probabilidade de chuva aumenta para 25%, com possibilidade de chuva leve. A umidade relativa do ar subirá para 95%, intensificando a sensação de frio.

Os ventos soprarão do leste durante todo o dia, com velocidade média de 14 km/h e rajadas que podem chegar a 26 km/h. O índice UV (Ultravioleta) máximo será de 3, considerado moderado, mas ainda assim é recomendável o uso de protetor solar para quem for se expor ao sol.

Para os observadores do céu, o nascer do sol está previsto para as 06:24 e o pôr do sol para as 18:06. A lua estará em fase crescente gibosa, com sua aparição no céu prevista para as 16:06.