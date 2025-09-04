Tempo em Curitiba: confira previsão desta sexta-feira (05)

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A sexta-feira (05) promete ser um dia úmido e nublado para os curitibanos. A previsão do tempo em Curitiba indica a presença de chuva leve ao longo do dia, com probabilidade de precipitação de 20% e acumulado previsto de 0,9 mm durante o período diurno.

As temperaturas permanecerão amenas, com máxima de 19°C e mínima de 10°C. A sensação térmica acompanhará de perto os termômetros, variando entre 8°C e 19°C. A umidade relativa do ar se manterá elevada, atingindo 83% durante o dia e chegando a 94% à noite, o que contribui para a sensação de frescor.

+ Leia mais Frio e chuva: dois alertas atingem Curitiba nas próximas horas

O céu estará completamente encoberto, com 100% de cobertura de nuvens tanto de dia quanto à noite. Os ventos soprarão do leste, com velocidade média de 14 km/h e rajadas que podem chegar a 26 km/h, intensificando a sensação de frio.

Para quem planeja atividades ao ar livre, é importante estar atento ao índice UV moderado de 5 durante o dia. À noite, a chuva deve persistir, com previsão de acumulado de 2,7 mm. O nascer do sol está previsto para as 06:24 e o pôr do sol para as 18:06, horário local.