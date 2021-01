Gostou do tempo um pouco mais ameno? Pois saiba que o final de semana promete chuva. Em Curitiba, o sábado (16) vai ser com termômetros marcando no máximo 26°C, umidade alta e possibilidade de pancadas ao longo do dia. O mesmo pode acontecer em várias outras regiões do Paraná.

Na sexta-feira (15), apesar do predomínio de muitas nuvens e do registro de chuvas localizadas na Região Metropolitana de Curitiba e no Litoral, o tempo ficou abafado em vários momentos do dia. As temperaturas máximas oscilaram entre 27,5°C em Curitiba e 31,4°C em Guaraqueçaba.

Conforme o Simepar, a frente fria que está pelo Paraná começa a se organizar mais ao Sul. Com isso, predomina a massa de ar aquecida, com índices de umidade ainda elevados e, nestas condições, as temperaturas ficam ainda elevadas na maioria das cidades.

A chuva, em formato de pancadas e acompanhadas de descargas atmosféricas, pode marcar presença a partir da tarde em todo o Paraná. Instabilidades previstas são isoladas, não cobrindo todos os municípios de uma mesma região, mas não se descarta alguma tempestade localizada.

No Litoral, onde nesta semana houve o registro de chuva forte que provocou alagamentos, a previsão continua apontando a possibilidade de chuva. Apesar disso, os termômetros continuam lá em cima: a máxima em Paranaguá, por exemplo, é de 31ºC neste sábado. Veja a temperatura por cidade: