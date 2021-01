As fortes chuvas no Litoral Norte do estado nos últimos dias inundou parte da região de Tagaçaba, em Guaraqueçaba, e provoca a interdição parcial da rodovia PR-405. Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual, a rodovia está intransitável para carros baixos a partir do km 26. Ônibus e caminhões conseguem trafegar mesmo com a água na pista. Segundo o Corpo de Bombeiros, choveu o equivalente a 150 mm nos últimos dois dias, o que faz com que a região apresente áreas de inundação.

Na manhã desta quinta-feira (14), os bombeiros sobrevoaram a região para verificar as condições das áreas que estão embaixo de água. A Coordenadoria Municipal de Proteção e a Defesa Civil Municipal de Paranaguá, juntamente com a Defesa Civil do Estado, monitora a região e até a tarde desta quinta-feira (14), não houve nenhum atendimento no local. Não há informação de pessoas desabrigadas ou desalojadas.