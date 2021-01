A Marinha do Brasil emitiu um alerta para a ocorrência de ventos fortes no Litoral do Paraná, entre a madrugada e a noite deste sábado (16). De acordo com o aviso do Centro de Hidrografia da Marinha do Brasil, há a previsão de ventos com até 60 km/h no litoral do estado, causados pela intensificação de um sistema de pressão atmosférica sobre o oceano.

Conforme o alerta da Marinha, o fenômeno ocorre a partir da tarde desta sexta-feira (15) entre os estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, com previsão de chegada à região litorânea do Paraná na madrugada de sábado.

Guaraqueçaba alagada

As fortes chuvas que caíram no Litoral Norte do Paraná nos últimos dias inundaram parte da região de Tagaçaba, em Guaraqueçaba, e provocaram a interdição parcial da rodovia PR-405. Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual, a rodovia ficou intransitável para carros baixos a partir do km 26.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, choveu o equivalente a 150 mm em dois dias, o que fez com que a região apresentasse áreas de inundação. Veja o vídeo feito pelos Bombeiros na quinta-feira (14), durante sobrevoo na região.