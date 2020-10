O primeiro fim de semana de outubro vai ser de sol e temperaturas mais amenas em Curitiba e no litoral do Paraná. Depois de dias ultrapassando 30°C, a queda na máxima vai ser grande, mas pode colocar a roupa no varal e deitar na laje para ficar de boa em casa.

publicidade

Neste sábado (3), segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o dia vai ser de sol com muitas nuvens. A máxima deve chegar a 20°C no comecinho da tarde. Para o período noturno, tempo agradável caindo para a marca dos 16°C.

A dica da Tribuna do Paraná é fazer uma visita ao Passeio Público, no Centro de Curitiba. Foi instalado neste ponto tradicional da família curitibana um coreto digital com 25 metros por 2 metros de altura que exibe vídeos produzidos por grupos artísticos da Fundação Cultural de Curitiba (FCC). A entrada é gratuita, mas por favor, máscara, álcool gel e distanciamento.

+ Leia mais: Recorde de calor em Curitiba nesta sexta: nem geladeira aguenta e deixa comerciante na mão

Para o domingo, a queda na temperatura vai ser mais acentuada. A máxima não deve passar de 18°C

publicidade

Já no litoral, a chuva deve fazer parte do fim de semana, mas nada assim tão forte. Para este sábado, possibilidade de chover de 81%, pois o tempo vai estar abafado. No domingo, a chuva diminui. Ah, vale reforçar que o calçadão de Guaratuba está liberado para atividades físicas, mas nada de areia e banho de mar.

No interior, dependendo da região vai ter suas diferenças no tempo. Em Ponta Grossa, nos campos gerais, o clima vai ser semelhante ao de Curitiba. Já em Foz do Iguaçu, no Oeste, maçarico ligado. A máxima do fim de semana pode chegar a 36°C. Bom fim de semana!!!