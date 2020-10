A prefeitura de Guaratuba, no litoral do Paraná, liberou o calçadão da orla nos finais de semana e feriados para atividades físicas com o uso obrigatório de máscara. Já na praias propriamente dita, a faixa de areia, segue proibida nos finais de semana e feriados, dentro das medidas de prevenção da covid-19. Entre segunda e sexta-feira, a praia é liberada até 18h.

A liberação do calçadão nos finais de semana vale já a partir deste sábado (3). No novo decreto também fica permitida a prática de esportes coletivos em quadras.

A liberação do calçadão é pela média da taxa de transmissão na cidade, que nos últimos 14 dias tem se mantido inferior a um. Além disso, a taxa de ocupação dos leitos no litoral vem se mantendo abaixo de 32%.

Os hotéis e pousadas podem funcionar normalmente, mas com 70% de sua capacidade nos finais de semana e feriados, voltando ao normal nos dias de semana. Entretanto, as hospedagens devem manter a obrigação de quarentena de 72 horas nos quartos após serem desocupados.

Ilha do Mel

Reaberta ao público desde 20 de setembro, a Ilha do Mel vêm recebendo turistas. Os visitantes devem seguir uma série de regras, como uso obrigatório de máscaras, aferição de temperatura nos terminais de embarque, distanciamento de dois metros em filas, entre outras.

O acesso é permitido das 8h às 20h e somente com reserva de no mínimo 24 horas de antecedência em algum estabelecimento da ilha. A capacidade da Ilha também foi reduzida em 50%, sendo assim, o limite é de 2.500 por dia.

Quem trabalha com embarcações deve respeitar a lotação máxima de 60% da capacidade de passageiros e, ao final de cada viagem, limpar e desinfectar o veículo. A venda de comida e bebida nas embarcações está proibida.

Restaurantes, lanchonetes, mercados e bares, mesmo os pertencentes a estabelecimentos de hospedagem, deverão disponibilizar álcool gel para clientes e funcionários, além de fazer a a limpeza de mesas, cadeiras, cardápios, a obrigatoriedade de máscaras e o distanciamento de dois metros entre o balcão e os clientes.