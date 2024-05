Cabos e a central semafórica do cruzamento das ruas Almirante Tamandaré e XV de Novembro, no bairro Alto da XV, em Curitiba, foram furtados na madrugada de segunda-feira (20). O suspeito, de 42 anos, foi detido pela Guarda Municipal de Curitiba (GM).

O homem foi preso em flagrante por uma equipe da GM que fazia patrulhamento preventivo e localizou o suspeito a duas quadras de distância do semáforo furtado, com os equipamentos em mãos. Após a abordagem, foi efetuada a prisão e o homem foi encaminhado para a Central de Flagrantes. Os materiais furtados têm valor aproximado de R$ 20 mil.

“Em conjunto com as demais forças policiais, estamos reforçando nosso patrulhamento preventivo nos pontos de maior vulnerabilidade para inibir a prática deste crime”, disse o superintendente de Defesa Social e Trânsito de Curitiba, José Semmer Neto.

Para colaborar com a prevenção deste tipo de crime, o cidadão pode fazer a denúncia pelo telefone de emergência 153 da Guarda Municipal, 190 da Polícia Militar e também pelo 0800-643-1121 da Polícia Civil do Paraná.

