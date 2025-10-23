Ruas do Xaxim terão bloqueios a partir desta quinta

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A partir desta quinta-feira (23/10), dois trechos importantes do Xaxim terão bloqueios temporários para execução das próximas etapas do cronograma no Projeto Novo Inter 2. Uma quadra da Rua Antônio Rebelatto ficará totalmente bloqueada, entre as ruas Raggi Izar e Conde de São João das Duas Barras.

Até o dia 31 de outubro, será executada a base em cimento, primeira fase do novo pavimento. Após a conclusão dessa etapa, o trecho receberá outras camadas estruturais, para formar a pavimentação definitiva.

+ Leia mais: Fã acampa há 5 dias na Pedreira à espera do show do Guns N’ Roses

Na Rua Francisco Derosso, o bloqueio será parcial entre as ruas Antônio Rebelatto e Vilson Brun, com previsão de duração até 23 de novembro. As equipes trabalharão na instalação de drenagem pluvial e implantação de infraestrutura de fibra óptica, melhorias que reforçam a durabilidade da via e preparam o corredor para as futuras redes lógicas e de comunicação.

O fluxo de veículos não será interrompido, apenas haverá estreitamento de pista. Durante a execução dos serviços, podem ocorrer interrupções temporárias de água ou internet.

+ Veja também: Bairro lidera valorização imobiliária em Curitiba, com alta de quase 60%

Obras avançam com melhorias viárias e de infraestrutura em ruas importantes do Xaxim. Foto: Divulgação

Rotas alternativas

Sentido Xaxim-Capão Raso

Os motoristas que seguem na Rua Francisco Derosso do Xaxim em direção ao Capão Raso devem virar à direita na Rua Professor Leonel Moro, depois à esquerda na Rua Ana Aparecida Lopes Carnet. Em seguida, entram na Rua Dom Pérola e continuam até a Ulisses Gravazzoni, chegando à Antônio Rebelato. A partir daí, basta virar à esquerda para retornar à via principal já após o bloqueio, com acesso ao viaduto no sentido da Francisco Derosso e do Capão Raso.

Sentido Capão Raso-Xaxim

Quem trafega no sentido contrário, do Capão Raso para o Xaxim, deve seguir pela Francisco Derosso, virar na Rua Eurico Fonseca dos Santos, depois acessar a Rua Pedro Dorigo e seguir até a Wilson Brum. Dali, é só virar à direita para retornar à Francisco Derosso no sentido do bairro.

Os prazos informados podem sofrer alterações conforme as condições climáticas no período.