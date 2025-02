Rua movimentada do Centro de Curitiba é bloqueada para obras

O domingo (16) vai ser de bloqueio na Rua Emiliano Perneta, no trecho entre a Desembargador Westphalen e a Visconde de Nácar, no Centro de Curitiba. A realização de escavações destinadas à instalação da infraestrutura de passagem da rede de fibra óptica e uma obra de requalificação das calçadas da Emiliano Perneta, são os motivos da interrupção no trânsito. O trabalho inicia às 7 horas e termina às 20 horas.

Desvio para motoristas

Os motoristas que trafegam pela Marechal Deodoro ou pela Emiliano Perneta poderão desviar pela Rua Desembargador Westphalen para evitar a área em obras. Além disso, haverá um bloqueio parcial na Rua Visconde de Nácar, antes e após o cruzamento com a Emiliano Perneta, no sentido Praça Rui Barbosa. Neste trecho, o trânsito será desviado para uma única faixa de circulação.

Rua Emiliano Perneta, em Curitiba. Foto: José Fernando Ogura/SECOM Rua Emiliano Perneta, no Centro de Curitiba. Foto: José Fernando Ogura/SECOM Rua Emiliano Perneta, em Curitiba. Foto: José Fernando Ogura/SECOM

Canaleta do ônibus

As obras também irão impactar a canaleta exclusiva do transporte coletivo, que funcionará em meia pista. Agentes de trânsito da Superintendência de Trânsito (Setran) irão monitorar o tráfego na região.

Linhas de ônibus impactadas

Quatro linhas de ônibus terão desvios de itinerário em razão do bloqueio. As linhas 365 – Jd. Social/Batel, 862 – Barigui, 366 – Itupava Hosp. Militar e 380 – Detran/Vic. Machado terão desvio pela Westphalen, Visconde de Guarapuava e Brigadeiro Franco, no sentido bairro. Mais informações podem ser obtidas no site da Urbs.