Adolescente do Paraná pede ajuda para fazer cirurgia de R$ 16 mil e voltar a enxergar

Bora ajudar quem precisa? O Benjamim Castro Krube, de 14 anos, morador de Praia de Leste, no Litoral do Paraná, necessita de uma colaboração financeira para voltar a enxergar. O adolescente tem um uma doença congênita, ou seja, presente desde o nascimento, e por isso, sua família criou uma vaquinha virtual para arrecadar dinheiro para uma cirurgia marcada para a próxima semana.

De acordo com familiares, Benjamim é um menino cheio de sonhos e alegria, mas enfrenta um desafio, o de enxergar coisas simples como uma bola ou mesmo um caderno de estudos. O menino foi diagnosticado com toxoplasmose congênita e teve ainda o descolamento da retina.

“Ele faz tratamento no (Hospital) Pequeno Príncipe, e em dezembro, ele perdeu totalmente a visão dos dois olhos. Antes, ele tinha 30% do olho direito, e para recuperar isso é com cirurgia”, disse Santa Glória, avó do Benjamim, moradora de Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba.

Custo da cirurgia

Para a realização da intervenção cirúrgica de Benjamim, o custo é de R$ 16 mil, valor que também é a meta da vaquinha criada pela família.

No caso dele, a indicação é a vitrectomia, uma cirurgia oftalmológica que remove o vítreo, um gel transparente que preenche o globo ocular. O procedimento é realizado para tratar diversas doenças oculares, como descolamento de retina, hemorragia vítrea, buracos maculares e membranas retinianas.

Com o custo elevado do procedimento, a família busca com a colaboração nas redes sociais. “Era mais de R$ 30 mil, mas o médico baixou o preço até por ser o Benjamim. Sou suspeito em falar, mas meu neto é muito inteligente, sabe mais coisas que muitos”, reforçou a avó.

‘Partiu’ fazer o PIX?

Essa cirurgia é essencial para que Benjamim possa voltar a enxergar. Uma contribuição, sendo de qualquer valor, vai auxiliar nesse processo delicado para o jovem e a família de Colombo. O PIX pode ser feito com a chave de e-mail: 5348306@vakinha.com.br