Carro é atingido por BMW no Contorno Norte em Curitiba; uma mulher morreu

Uma mulher, de aproximadamente 40 anos, morreu na manhã deste sábado (15) no Contorno Norte, em Curitiba, após um acidente de trânsito. O esposo da vítima ficou gravemente ferido e foi encaminhado ao hospital.

A Policia Civil do Paraná (PCPR) apura a colisão, que envolveu um carro de luxo que estaria em velocidade acima do permitido da via e mais um veículo.

De acordo com informações, uma BMW atingiu o Celta preto em que a mulher estava como passageira, ao lado do marido, que dirigia o carro. Com a força do impacto que atingiu sua lateral, o Celta foi arremessado por quase 40 metros e caiu em um barranco.

Recusa ao bafômetro

O motorista da BMW, de 23 anos, teve ferimentos moderados e foi encaminhado para o hospital. Ele recusou fazer o teste do bafômetro e, como estava medicado, a Polícia Militar (PMPR) não conseguiu constatar se ele consumiu bebida alcoólica antes de dirigir.