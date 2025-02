Avenida importante de Curitiba tem bloqueios no trânsito para obras; veja desvio

O trânsito na Avenida Victor Ferreira do Amaral, no bairro Tarumã, em Curitiba, vai ser bloqueado a partir das 9h de segunda-feira (17) no cruzamento com a Rua Professor Nivaldo Braga. A avenida é uma importante ligação entre Curitiba e Pinhais, município da Região Metropolitana, e passa por 3.866 metros de intervenções, divididas entre as duas pistas.

Segundo a prefeitura, também na segunda-feira, vai ocorrer a interrupção do trânsito das faixas à direita (3 e 4) no sentido Pinhais, assim como das faixas à esquerda (1 e 2) no sentido Curitiba.

Ainda durante esta semana, na quarta-feira (19), a restrição aos motoristas vai abranger o cruzamento da Victor Ferreira do Amaral com a Rua Professora Olga Balster.

Os bloqueios seguem nesse trecho vai seguir até 24 de fevereiro e são necessárias para o avanço das obras de requalificação da avenida, que está sendo preparada para a circulação dos ônibus elétricos do Novo Inter 2.

Desvio

Para o acesso à Rua Konrad Adenauer, o motorista deverá acessar a Rua Armando Prince, seguindo pela 21 de Junho até a Hayton da Silva Pereira, com retorno à Victor Ferreira do Amaral sentido Curitiba. Na pista sentido Pinhais, estarão liberadas as duas faixas à esquerda.

Agentes de trânsito estarão no local para orientar o tráfego nos próximos dias.