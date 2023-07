Rua movimentada do Centro de Curitiba é bloqueada nesta semana

Os motoristas que circulam pela Rua Inácio Lustosa, que passa pelo São Francisco e Centro de Curitiba, devem ficar atentos nesta semana. Desde a manhã desta terça-feira (25) equipes de Arborização e Produção Vegetal, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, estão podando as árvores do canteiro central da via.

Os trabalhos vão até sexta-feira (28) e a recomendação é que os motoristas procurem caminhos alternativos entre os horários das 8h30 e 15h30. Durante os serviços, uma das faixas da Rua Inácio Lustosa, entre a Avenida Cândido de Abreu e a Rua Parnaíba, vai ficar interditada para o caminhão poder estacionar perto das árvores que serão podadas pelas equipes.

Segundo o diretor de Arborização e Produção Vegetal, José Roberto Roloff, os trabalhos são para retirar erva-de-passarinho das árvores. “Esse é um serviço periódico, preventivo e de manutenção. A erva-de-passarinho se alimenta da seiva das árvores e as deixa doentes, pode matar as plantas. Com isso aumentam os riscos de queda e acidentes”, explicou Roloff.

Por conta das ervas-de-passarinho, os galhos das árvores ficam mais pesados, aumentando as chances de quedas. De acordo com Roloff, a manutenção das árvores acontece em toda a cidade.

