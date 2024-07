Mudança no trânsito

A Rua Padre Ludovico Bronny, no bairro Pilarzinho, Regional Boa Vista, terá alteração de tráfego preferencial a partir das 11h desta quinta-feira (4). A mudança será feita pela Superintendência de Trânsito de Curitiba (Setran) para aumentar a segurança de quem trafega pela região.

Com a alteração, a Padre Ludovico Bronny passa a ter preferência de tráfego em relação às ruas Ana Garcia da Silva e Bertoldo Adam.

Segundo a Setran, agentes de trânsito estarão na região para orientar os motoristas. Em caso de chuva intensa ou forte garoa, a alteração de preferência de tráfego poderá ser adiada.

Intervenções no trânsito

Intervenções como essa no trânsito da cidade são sempre precedidas por estudos técnicos que analisam o fluxo de veículos, pedestres e o impacto no tráfego. Essas análises se baseiam no monitoramento realizado pela Superintendência de Trânsito, bem como nas solicitações recebidas pela Central 156 de Atendimento ao Cidadão, Fala Curitiba e outros canais da Prefeitura.

