Roubo de caminhão é “estopim” para polícia caçar quadrilha da pesada

Um grupo criminoso envolvido em fraude contra seguradora, furto, receptação, e adulteração de placas de veículos pesados está sendo procurado em Curitiba e outras cidades do Paraná, na manhã de quinta-feira (25). No total, são 13 mandados de busca e apreensão para serem cumpridas simultaneamente em Maringá, Doutor Camargo, Mandaguari e capital.

Segundo a investigação que teve início em 2023, o furto de um caminhão em Curitiba que foi para Maringá levantou suspeita de fraude contra a seguradora. Este furto funcionou como um estopim que desencadeou o resto da operação..

“Este caminhão foi furtado em Curitiba e levado para Maringá. Na sequência, foi desmontado e há suspeitas de que as peças tenham sido comercializadas em grandes lojas de peças de caminhão em Maringá. Há também suspeitas de que os sinais identificadores do caminhão subtraído tenham sido adulterados ou suprimidos”, explicou o delegado Fabiano Oliveira.

Além disso, um outro veículo furtado de uma locadora de veículos nas imediações do Aeroporto em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, foi usado como batedor para auxiliar o deslocamento do caminhão. De acordo com a Polícia Civil, há indícios de que os proprietários do caminhão possam ter facilitado o furto do veículo pelo grupo com o objetivo de lucrar duas vezes, com a venda ilícita do veículo e com o ressarcimento da seguradora pelo falso furto.

As medidas judiciais também incluem bloqueios de bens de aproximadamente R$ 1,5 milhão em contas dos investigados, veículos utilizados nos crimes e outros bens. Mais de 60 policiais civis participam da ação.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Bom demais! Restaurante tradicional de Curitiba tem cardápio recheado por apenas… Charmoso! Bosque secreto em bairro de Curitiba é um Oasis! Vem saber onde fica! “Olha nossa rua” Alô, Greca!! Vai resolver ou não?? Moradores na bronca com B.O. em bairro nobre!