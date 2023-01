O rompimento de uma adutora da Sanepar nesta sexta-feira (20) afeta o abastecimento de água do bairro Cachoeira, em Curitiba, e no bairro Cachoeira, em Almirante Tamandaré. De acordo com companhia, a previsão é que a manutenção seja concluída durante a madrugada, e a normalização do abastecimento ocorra por volta das 6 horas de sábado (21).

Podem ficar sem água durante este período principalmente os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

