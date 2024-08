Rodovia na Grande Curitiba será bloqueada na próxima semana

Obras de reconstrução do pavimento da BR-116, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), iniciam na próxima segunda-feira (02). A atividade ocorrerá na altura do km 25 da pista Sul (sentido Curitiba), na faixa da direita.

As obras de reconstrução iniciarão ao meio-dia de segunda-feira (02) e seguirão até às 6 horas de sexta-feira (06). Durante esse período haverá interdição de forma ininterrupta da faixa da direita.

Responsável pelo trecho, a concessionária Arteris Régis Bittencourt realizará intervenções mais profundas na pista – com remoção do asfalto e camadas inferiores, para posterior recomposição. A profundidade das intervenções pode variar de 50 cm até 75 cm – dependendo das condições apresentadas durante a escavação.

A concessionária informou que está monitorando as condições climáticas. E caso necessário, as atividades serão reprogramadas para a semana posterior.

Faixa da BR-116 é bloqueada para obras

Durante a realização das atividades, o trânsito seguirá apenas pela faixa da esquerda. Em razão das intervenções ocorrerem também em período noturno, a sinalização estará reforçada nos locais de obras.

A concessionária alerta os motoristas para que transitem com cuidado, especialmente nesses pontos, sempre obedecendo a sinalização e as leis de trânsito.

