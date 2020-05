A semana começou com um novo rodízio no abastecimento de água em Curitiba e região. Segundo a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), desta vez a necessidade de racionar o abastecimento de água ocorre entre segunda-feira (11) e pelo menos a próxima quinta-feira (14), para quando está prevista chuva na região de Curitiba. São 85 bairros afetados nas cidades de Curitiba, São José dos Pinhais, Fazenda Rio Grande, Fazenda Rio Grande, Almirante Tamandaré, Tijucas do Sul e Araucária.

Nesta terça-feira, porém, a Sanepar aumentou em mais um dia a falta de água: quinta-feira (14), o que pode deixar bairros de Curitiba, São José dos Pinhais, Fazenda Rio Grande, Tijucas do Sul e Almirante Tamandaré sem água até sábado, dependendo da cidade (veja os detalhes abaixo).

O rodízio é necessário por conta da forte estiagem pela qual passa a região de Curitiba e grande parte do Paraná. A capital, por exemplo, é a cidade que menos teve chuva nos últimos meses.

Segunda-feira (11)

Curitiba: Sítio Cercado, Água Verde, Batel, Rebouças, Cabral, Juvevê, Hugo Lange, Alto da Glória, Centro, Jardim Social, Bacacheri, Alto da XV, Cristo Rei, Prado Velho, Jardim Botânico.

São José dos Pinhais: Barro Preto, Arujá, Del Rey, Quississana, Costeira, Ouro Fino, Contenda; Francisco Kuzman.

Tijucas do Sul: Parte da localidade do Rincão, Parte da localidade Campo Alto.

Fazenda Rio Grande:Estados, parte do Gralha Azul e parte do Santa Terezinha.

Almirante Tamandaré: Monte Santo, Campo Verde, São Francisco, Jardim Tatiana, Jardim Arvoredo.

*O serviço será normalização até às 8h do dia seguinte.

Terça-feira (12)

São José dos Pinhais: Barro Preto, Arujá, Del Rey, Quississana, Costeira, Ouro Fino, Contenda, Francisco Kuzman.

Curitiba: Sítio Cercado, Água Verde, Batel, Rebouças, Cabral, Juvevê, Hugo Lange, Alto da Glória, Centro, Jardim Social, Bacacheri, Alto da XV, Cristo Rei, Prado Velho, Jardim Botânico.

Tijucas do Sul: Parte da localidade do Rincão, Parte da localidade Campo Alto.

Fazenda Rio Grande: Estados, parte do Gralha Azul e parte do Santa Terezinha.

Almirante Tamandaré: Monte Santo, Campo Verde, São Francisco, Jardim Tatiana, Jardim Arvoredo.

*O serviço será normalização até às 8h do dia seguinte.

Quarta-feira (13)

Curitiba: Bigorrilho, Camp.Siqueira, Seminário, Batel, Mercês, Centro, Abranches, Bom Retiro, Mercês, Pilarzinho, São Lourenço, Vista Alegre, Cascatinha.

São José dos Pinhais: Afonso Pena, Águas Belas, Independência, Boneca do Iguaçu, Iná, Aviação, Rio Pequeno, São Cristóvão.

Araucária: Campina da Barra, Costeira, Iguaçu, Tindiquera, Costeira,

Fazenda Rio Grande: Nações, parte do Gralha Azul, Industrial.

Almirante Tamandaré: Pq. São Jorge, Jardim Gramado, Jardim Josiane, Vila Ajambi, Jardim Roma, Vila Edwirges, Jardim Arco Iris, Planto Sto Antonio, Jardim São Venâncio.

*O serviço será normalização até às 8h do dia seguinte.

Quinta-feira (14)

Curitiba: Ahú, Atuba, Bacacheri, Barrerinha, Boa Vista, Cabral, Centro Civico, Sta.Cândida, São Lourenço, Tingui, Juvevê, Cachoeira, Abranches. Retorno previsto para às 8h de sábado.

São José dos Pinhais: Aristocrata, Centro, Zaniolo, Braga, Cruzeiro, Águas Belas, Ouro fino, Costeira, Pedro Moro, Santo Antônio, Colônia Rio Grande, Itália, Bom Jesus, Contenda; Francisco Kuzman. Com retorno previsto para ás 8h de sábado.

Fazenda Rio Grande: Hortência, Iguaçu, Nações, Santarém, Dos Estados, Iguaçu, Santa Terezinha, Jd. São Lourenço, Jd Brilhante, Jd Kokubo, Ipê. Retorno previsto para às 8h de sábado.

Tijucas do Sul: Parte da localidade do Rincão, Parte da localidade Campo Alto. Retorno previsto para às 8h de sábado.

Almirante Tamandaré: Vila Sta. Terezinha, Jardim Colonial, Jardim São Domingos, Vila Rachel, Recantos dos Papagaios, Parte Alta Paraiso, Jardim Planalto, Jardim Valença Jardim Central, Mato Dentro, Jardim Dona Belezária, Cinthia Mara, Boixininga, Vila Pacotuba, Jardim Bela Vista, Planta Maria Carla, Planta Mosacal. Com retorno previsto para às 8h de sexta-feira.