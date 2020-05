Em tempos de grave estiagem em todo o Paraná, a expectativa dos curitibanos é para saber quando, finalmente, choverá. A boa notícia, é que nesta semana existe grande possibilidade de a chuva cair na capital, de acordo com dados do Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar). As ocorrências deverão ser de terça-feira (12) a quinta-feira (14). Semana também terá temperaturas mais elevadas.

Conforme informações do Simepar, a chance de chover já na terça-feira é de 73%, enquanto na quarta e quinta-feira, a probabilidade chega a 97%. Por conta da estiagem que, de acordo a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), atinge o Paraná há dez meses, Curitiba e Região Metropolitana têm enfrentado problemas no abastecimento.

Moradores de diversos bairros estão convivendo com o rodízio constante na distribuição. Por isso, a orientação da Sanepar é para que a população faça o uso racional da água, priorizando a utilização para higiene e alimentação, evitando a lavagem de carros e calçadas neste período.

Em relação às temperaturas na capital paranaense, os próximos dias devem ser mais quentes se comparados à última semana. Na segunda-feira(11), mínima de 10°C e a máxima de 26°C; na terça-feira (12), variação entre 11°C e 25°C; a quarta-feira (13), trará temperaturas entre 14°C e 21°C; na quinta-feira (14), mínima de 14°C e máxima de 18°C;e na sexta-feira (15), haverá variação entre 11°C e 19°C.

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise. Bora ajudar?

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).