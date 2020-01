Um tempo instável com umidade e calor toma conta do céu Curitiba nesta quinta-feira (30) e deve deixar o dia cinzento, com risco amarelo de temporal, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Para o Instituto Tecnológico Simepar, este penúltimo dia de janeiro deve registrar pancadas de chuvas isoladas desde o início até o fim da tarde, mas não há previsão de chuvas fortes e continuas como ocorre, por exemplo, no estado de Minas Gerais.

Nas praias, nesta quinta-feira, o tempo também deve ficar parecido com os últimos registros. A meteorologia prevê um dia com os termômetros chegando aos 32° C no Litoral. Lá, o risco de chuva, embora exista, é menor.

Sobre a variação das temperaturas em Curitiba, o Simepar prevê os termômetros marcando entre 19° C e 29° C. “Esse calor e a umidade que trazem risco de temporal. A instabilidade já vem sendo registrada desde a terça-feira (28), quando choveu em diversas cidades da região metropolitana. Em alguns pontos, a chuva foi bem forte, mas isolada. A quinta-feira deve seguir dessa forma”, disse a meteorologista Larissa de Freitas, do Simepar.

Litoral

A promessa é de uma quinta-feira com direito a praia no Litoral do Paraná. Embora o sol possa ficar um pouco escondido, entre nuvens, o veranista deverá ter um dia agradável à beira-mar. Conforme prevê o Simepar, a possibilidade de chuva nas praias é pequena e o calor deve tomar conta da região litorânea. Caso chova, os eventos deverão ser isolados e mais para o final da tarde. Assim como em Curitiba, também há o risco de temporal.

Sobre as temperaturas nas praias paranaenses, em Guaratuba em Matinhos, ainda segundo o Simepar, a previsão da meteorologia é registrar máxima em torno de 32° C, com mínima de 23° C. Já em Pontal do Paraná, os termômetros devem variar entre 23° C e 31° C.

Interior

De acordo com o Simepar, nos setores Oeste, Sudoeste, Noroeste, Sul e centro-oeste do Paraná, as chuvas com trovoadas podem ocorrer a qualquer momento do dia. Nesta quinta, a previsão informa que as condições atmosféricas são favoráveis para ocorrência de temporais.

Ao contrário de Curitiba, as temperaturas no Interior caem um pouco por causa da nebulosidade e previsão de chuvas a qualquer momento. Em Foz do Iguaçu, por exemplo, os o Simepar aponta que os termômetros devem registrar Máxima de 28° C. Na quarta-feira (29), essa temperatura cegou a passar dos 30° C.

Alerta amarelo de temporal

O alerta é do Inmet e vale para todo o Paraná até às 23h59 desta quinta-feira. A cor amarela deste alerta é a segunda mais forte em uma lista de quatro cores, que vão do verde, segundo para o amarelo, laranja e vermelho, o mais forte.

O alerta prevê ‘perigo potencial’ e a possibilidade de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, além de ventos entre 40 e 60 km/h, queda de granizo, baixo risco de corte de energia elétrica e queda de galhos de árvores. Lembrando que estas situações são previstas do alerta amarelo.