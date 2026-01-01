Retorno a Curitiba começa e já leva milhares de veículos aos pedágios do Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O movimento nas rodovias para o retorno a Curitiba e às cidades do Interior do Paraná começou ainda na quinta-feira (1º/1). Segundo a concessionária EPR Litoral Pioneiro, cerca de seis mil veículos já haviam passado pela praça de pedágio de São José dos Pinhais ao longo do dia, no sentido da capital.

Até domingo (4/1), os trechos com maior fluxo devem ser a BR-277, principal ligação com o Litoral do Paraná, e a BR-101, que conecta o estado a Santa Catarina. A concessionária estima que o dia de maior movimento será o sábado (3/1), quando aproximadamente 58 mil veículos devem circular pelas rodovias, sendo 35 mil em direção a Curitiba.

Na sexta-feira (2/1), a previsão é de 55 mil veículos, com 38 mil seguindo rumo à capital. Já no domingo (4/1), o volume deve cair para 43 mil veículos, dos quais 32 mil devem seguir no sentido Curitiba. Para quem retorna de Santa Catarina, os horários de maior fluxo estão concentrados na sexta-feira, das 6h às 16h, e no sábado, das 9h às 18h, segundo a Arteris Litoral Sul.

Com o aumento no número de veículos, cresce também o risco de congestionamentos e acidentes. Por isso, a concessionária EPR orienta os motoristas a evitarem os horários de pico sempre que possível. A expectativa é de que o tráfego mais intenso ocorra na tarde de domingo e na manhã de segunda-feira (5/1).

Antecipar a volta ou prolongar a estadia no Litoral são alternativas para reduzir o tempo na estrada. Para quem não pode mudar os planos, a recomendação é redobrar a atenção, manter a paciência e respeitar as condições de tráfego.

Para quem deseja ganhar tempo nas praças de pedágio, a cobrança automática pode ser uma alternativa. Sistemas como Sem Parar, ConectCar, Move Mais, Veloe e Taggy ajudam a reduzir filas e tornam a passagem mais rápida, especialmente nos horários de maior movimento.