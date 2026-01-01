Ana Castela e Luan Santana serão as estrelas da Festa da Uva 2026

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Anunciada como “a maior e melhor” de todos os tempos, a Festa da Uva de Colombo está confirmada para o início de fevereiro. Aristas de peso, entre eles Ana Castela e Luan Santana, estão no line-up da comemoração, que celebra a imigração italiana na cidade, bem como um dos principais produtos da economia local. A Festa da Uva de Colombo acontece de 5 a 8 de fevereiro no parque da Uva.

Na abertura das comemorações, dia 5,a dupla curitibana Álvaro e Daniel é a atração principal. No dia 6, sexta-feira, a princesa do sertanejo Ana Castela sobe ao palco juto com Pedro Sampaio. No sábado, dia 7, as atrações são Lauana Prado, Traia Véia, Chapeleto Maluco e Filhos do homem. Por fim, no domingo (08/02), Jeito Moleque e Luan Santana encerram a festa.

Além dos shows musicais com atrações nacionais, artistas locais também terão espaço. Haverá atrações como feira de produtores, praça de alimentação e outras atrações que serão anunciadas em breve.