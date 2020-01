A UFPR deve divulgar o resultado final do Vestibular 2020 na próxima quarta-feira (15). A data anterior era 10 de janeiro, mas ela foi alterada pela reitoria da universidade no fim de novembro do ano passado, por meio de uma retificação no edital do vestibular. A UFPR não informou o motivo da mudança. Vale ressaltar que o dia 15 de janeiro ainda consta como data provável no texto da retificação, embora seja improvável que haja mais uma troca em cima da hora. Leia a retificação na integra.

O resultado da 1ª fase saiu no dia 13 de novembro, no site da instituição, e o volume de acessos foi tão grande que chegou a tirar o portal do ar. O resultado acabou divulgado com duas horas de atraso. Ao todo, são 5.698 vagas ofertadas em 129 cursos de graduação.

Processo de seleção

Do total de vagas, 50% são destinadas à concorrência geral e 50% para quem fez o ensino médio integralmente em escolas públicas. A segunda fase do vestibular ocorreu nos dias 24 e 25 de novembro de 2018.

Foram aplicadas provas de compreensão e produção de textos, enquanto no dia seguinte os vestibulandos realizaram as provas específicas e de habilidades no curso de Biologia, Física, Química, Matemática, Geografia, Sociologia, Filosofia, Música e História.