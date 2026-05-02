Resultado da Mega-Sena 3003: sorteio de sábado (02/05) paga R$ 3,5 milhões

O concurso 3.003 da Mega-Sena realiza o seu sorteio neste sábado (02/05), a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Após um concurso anterior histórico, o prêmio principal volta ao seu valor inicial e promete movimentar apostadores em todo o território nacional.

Resultado da Mega Sena 3003: 55, 37, 08, 47, 27 e 24.

No último sorteio (concurso 3.002), realizado na quinta-feira (30/04), uma aposta única feita em Curitiba, cravou as seis dezenas e levou o prêmio principal de mais de R$ 127 milhões. Com a saída do acumulado, a estimativa para o concurso desta noite é de R$ 3,5 milhões.

Como acompanhar o resultado Mega Sena 3003

As apostas para o concurso 3003 puderam ser registradas até as 20h de hoje (02/05) em qualquer casa lotérica credenciada, pelo aplicativo Loterias Caixa ou pelo portal Loterias Caixa. O Resultado Mega Sena 3003 será divulgado aqui na Tribuna logo após o término do sorteio oficial. Para consultar os números sorteados e a lista completa de ganhadores das demais faixas (Quina e Quadra), os apostadores podem acessar o site oficial da Caixa.

Como funciona a Mega Sena?

Para quem quer tentar a sorte nos próximos sorteios, é importante conhecer o funcionamento, os valores e as probabilidades da principal loteria da Caixa.

Como jogar

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Você pode marcar de 6 a 20 números dentre os 60 disponíveis no volante. Além de acertar a sena, você pode ganhar prêmios acertando 5 (quina) ou 4 (quadra) números.

Preço das apostas

O valor das apostas varia conforme a quantidade de números jogados:

Aposta simples (6 números): R$ 6,00

R$ 6,00 Aposta máxima (20 números): R$ 232.560,00

Probabilidades de ganho

A probabilidade de acerto varia drasticamente de acordo com o número de dezenas selecionadas:

Aposta com 6 dezenas: 1 em 50.063.860

1 em 50.063.860 Aposta com 7 dezenas: 1 em 7.151.980

1 em 7.151.980 Aposta máxima (20 dezenas): 1 em 1.292

Bolões

Os bolões oferecem a possibilidade de apostar em grupo. Para fazer um bolão da Mega-Sena:

O preço mínimo do bolão é de R$ 15,00.

Cada cota não pode ser inferior a R$ 6,00.

É possível formar grupos de 2 até 100 cotas, dependendo do número de dezenas apostadas no jogo principal.