Resultado Lotofácil 3675: Confira o sorteio deste sábado (02/05)

Neste sábado (02/05), a Caixa Econômica Federal realiza o sorteio do concurso 3675 da Lotofácil. O prêmio principal está estimado em R$ 5 milhões para o apostador que acertar as 15 dezenas sorteadas. O evento ocorre a partir das 21h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, em São Paulo. Você acompanha o resultado aqui na Tribuna.

Vale lembrar que, devido ao feriado do Dia do Trabalho na sexta-feira (01), o cronograma do calendário da Caixa sofreu alteração, transferindo o sorteio que ocorreria na sexta-feira para este sábado (2).

Resultado da Lotofácil 3675: 24, 19, 04, 08, 13, 12, 17, 10, 07, 05, 03, 23, 18, 02, 15,

Enquanto o sorteio não é finalizado e os números não são revelados, confira abaixo os detalhes de como funciona a Lotofácil, preços, probabilidades e como jogar.

Como funciona a Lotofácil?

A Lotofácil é uma das loterias mais populares do Brasil devido à sua mecânica simples e grande número de faixas de premiação.

Como jogar: O apostador deve marcar entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis no volante.

O apostador deve marcar entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis no volante. Faixas de premiação: Ganham prêmios os apostadores que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Ganham prêmios os apostadores que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Facilidades: Você pode deixar que o sistema escolha os números (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta em vários concursos consecutivos (Teimosinha).

Preços das apostas e probabilidades

O valor do jogo, segundo o site oficial da Lotofácil, varia conforme a quantidade de números selecionados em uma mesma cartela:

15 números: R$ 3,50 (Probabilidade de acerto de 1 em 3.268.760)

R$ 3,50 (Probabilidade de acerto de 1 em 3.268.760) 16 números: R$ 48,00 (Probabilidade de acerto de 1 em 204.298)

R$ 48,00 (Probabilidade de acerto de 1 em 204.298) 17 números: R$ 408,00 (Probabilidade de acerto de 1 em 24.035)

R$ 408,00 (Probabilidade de acerto de 1 em 24.035) 18 números: R$ 2.448,00 (Probabilidade de acerto de 1 em 4.006)

R$ 2.448,00 (Probabilidade de acerto de 1 em 4.006) 19 números: R$ 11.628,00 (Probabilidade de acerto de 1 em 843)

R$ 11.628,00 (Probabilidade de acerto de 1 em 843) 20 números: R$ 46.512,00 (Probabilidade de acerto de 1 em 211)

Bolão da Lotofácil

Para quem prefere jogar em grupo, existe a modalidade de Bolão Caixa. Ela permite aumentar as chances de ganhar dividindo os custos.

Preço mínimo: Os bolões têm um preço mínimo de R$ 14,00 e cada cota custa a partir de R$ 4,50.

Os bolões têm um preço mínimo de R$ 14,00 e cada cota custa a partir de R$ 4,50. Cotas: É possível formar grupos de 2 a 100 cotas, a depender da quantidade de números selecionados.

As apostas puderam ser feitas até as 20h desta sexta-feira nas casas lotéricas credenciadas, através do aplicativo Loterias Caixa, ou diretamente no portal Loterias Online da Caixa Econômica Federal.