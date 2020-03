Uma pizzaria de Curitiba decidiu fazer sua parte para incentivar os profissionais de saúde no combate ao coronavírus. De surpresa, a Pizzaria Supimpa enviou domingo (22) de noite 30 pizzas para o Hospital de Clínicas (HC), as quais fizeram toda a diferença para as equipes de plantão do maior hospital do Paraná.

“Estava no plantão quando as pizzas chegaram para todos os setores. Foi uma ideia muito bacana porque a gente come no refeitório e isso fez com que as pessoas não se reunissem para jantar naquele dia. É um clima muito tenso e que foi quebrado com as pizzas”, agradece o enfermeiro Omar Ricardo, que trabalha há 16 anos no HC.

Omar atua em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) que não está com nenhum paciente suspeito de ter a covid-19. Nem por isso, diz ele, o clima não deixa de ser tenso. “É inevitável que a gente se sinta pressionado. Por isso ações como essa da pizza ajuda muito, faz a gente se sentir prestigiado. Coloca a gente para cima de alguma forma”, enfatiza o enfermeiroo.

Corrente do bem

Rudy Pelissari, proprietária da Supimpa Casual Food, pretende estender a ação de incentivo aos profissionais de saúde de outros hospitais. Mas ela afirma que depende das caixas de pizza que ainda não chegaram.

Sobre a ideia de enviar pizza aos hospitais, Rudy diz que veio após muitos colegas de uma cervejaria pararem de atuar por conta do decreto que proíbe alguns comércios de ficarem abertos durante a pandemia. A massa de pizza que não pôde ser usada na cervejaria agora está sendo usada para doação.

“Quando eles tiveram que fechar, nos ligaram dizendo que tinham muitos insumos. As massas, por exemplo, têm um processo de fermentação de 48 horas. Assim veio a oportunidade de mandar ao hospital as pizzas”, explica a empresária.

A ideia não é promover a empresa, mas sim ajudar quem está literalmente suando a camisa neste período tão difícil. “Está virando uma inspiração para muita gente. É triste ver que essa atitude comove tanto, ser empático tinha que ser normal. É bom ver que gerou uma ideia” diz Rudy, que tem como lema a frase O Amor Vive Aqui.

Pizzas chegaram com um bilhete inspirador para a equipe. Foto: Colaboração.

Delivery salva

O fato de a pizzaria trabalhar com delivery ajudou muito na ação e também em seguir com as atividades da Supimpa, já que os restaurantes estão entre as atividades essenciais liberadas de funcionar pelo governo do estado.

“Temos um papel especial de manter as pessoas em casa, estamos na linha de frente” ressaltou. Lembrando que todos os funcionários da empresa decidiram seguir no trabalho após uma reunião da equipe. Eles usam equipamentos de segurança e se deslocam com veículos próprios ou aplicativos de carona, evitando assim aglomerações.

Equipe se reuniu e decidiu seguir em frente nos trabalhos seguindo vários cuidados de higiene contra o covid-19. Foto: divulgação

