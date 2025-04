Restaurante de Curitiba vai servir atum mais caro do mundo

O Dia Mundial do Atum, celebrado em 2 de maio, vai ganhar um sabor especial no restaurante curitibano Nuu Nikkei. Comandado pelo consagrado chef Carlos Alata, a casa vai proporcionar uma experiência única com o Bluefin, considerado o atum mais caro do mundo.

A iguaria será utilizada em preparos como sashimi e niguiri, para que o cliente possa sentir na plenitude o seu sabor. O Bluefin, considerado o “Rei dos Atuns”, é o maior da sua espécie. Em 2019, uma unidade com 278 quilos chegou a ser vendida por US$ 3,1 milhões em um leilão no mercado de Toyosu, no Japão.

Em Curitiba, o Nuu Nikkei é um dos restaurantes mais criativos no preparo do atum e demais frutos do mar. Os preparos com o Bluefin serão assinados pelo premiado chef peruano Carlos Alata, e estarão disponíveis enquanto durar o estoque.

A casa propõe uma travessia gastronômica que conecta os sabores do Japão, Peru e outros países da costa do Pacífico, em um menu que combina técnicas ancestrais e ingredientes típicos dessas regiões, destacando a diversidade de culturas, trazendo para o atum um toque especial. “Aqui no Nuu Nikkei, sempre valorizamos muito o atum. Sua versatilidade proporciona preparos diferenciados em experiências únicas”, conta Alata.

Opções tradicionais

No menu tradicional da casa, o atum é encontrado em diversos preparos, entre eles na saborosa trilogia de ceviches com peixes variados. O tiradito, um prato de origem peruana, similar ao ceviche, mas com o peixe cortado em fatias finas e servido cru, com molho cítrico e picante, é apresentado em uma versão com lâminas de atum, molho cítrico com perfume de gergelin e furikake artesanal.

Outra opção é o Inka Spicy Tuna, um tartar de atum com sriracha, por fora atum e quinoa. Para quem ainda não experimentou, o Inka faz parte da cultura inca e remete aos sabores peruanos. Para fechar o menu, os clássicos sashimis de atum.

O Nuu Nikkei funciona na Rua Fernando Simas (n° 333), no bairro Bigorrilho, durante o jantar, de terça a domingo, a partir das 18h; e almoço, aos sábados e domingos, das 12h às 15h. Reservas e informações no perfil oficial do restaurante no Instagram: @nuunikkei.