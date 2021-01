Um dos parques preferidos dos moradores de Curitiba é o Parque do Passaúna. Apesar de estar com as churrasqueiras interditadas como medidas de prevenção contra a propagação do novo coronavírus, o local segue atraindo muita gente para aproveitar os esportes aquáticos oferecidos no local. E com um dia de sol, fica tudo mais divertido.

Neste sábado a reportagem da Tribuna foi até o local e registrou muita gente “saindo da toca” e aproveitando para nadar, praticar canoagem, stand up paddle e caminhada. Veja as imagens!

As chuvas que caíram com intensidade razoável nas últimas semanas contribuíram para de voltar à represa do Passaúna uma cara de represa. O local é um dos principais reservatórios de água que compõe o sistema de abastecimento de Curitiba e região, mas vinha sofrendo com a maior estiagem da história do Paraná.

Atualmente o nível da represa está com 47% de sua capacidade total. O sistema todo, que já esteve próximo dos 25%, hoje tem aproximadamente 40% do nível de armazenamento. Para garantir o abastecimento, a Sanepar segue com o sistema de rodízio na distribuição de água. Veja os bairros impactados neste sábado.