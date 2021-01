Depois de pelo menos um dia com sensação térmica próxima aos 50°C em algumas cidades paranaenses, o final de semana continua quente, mas com temperaturas um pouco mais amenas, que não chegam aos 30°C em muitas cidades do Estado. No litoral, o sábado (9) vai ser de tempo mais firme, com possibilidade de chuva somente pela manhã, mas nada de tempestades.

Conforme o Simepar, o calor continua deixando o ambiente propício para chuvas. Apesar disso, a nebulosidade se forma mais a partir do Paraguai, onde mais umidade se concentra e favorece a possibilidade das chuvas e até temporais.

O Inmet emitiu alerta de chuvas intensas. É baixo o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Por conta da condição favorável de chuva para as regiões mais próximas ao Paraguai, a possibilidade se concentra entre as cidades de Guaíra, Foz do Iguaçu e Cascavel. As chuvas, porém, podem atingir também algumas cidades dos Campos Gerais, mas não chegam na capital paranaense e nem o litoral.

Neste sábado, a temperatura mais alta do dia deve ser em Paranavaí, onde os termômetros podem chegar aos 35°C. Em Curitiba a máxima chega aos 27°C. Já nas regiões onde pode chover, os termômetros também ficam elevados: em Guaíra a máxima é de 31°C.

Já no domingo (10) o tempo muda um pouco e, apesar de continuar calor, deve deixar o tempo nublado na maior parte do Paraná. Na fronteira com o Paraguai o tempo firma um pouco mais e as chuvas se concentram entre Curitiba e o litoral, onde as máximas ficam entre 28 e 29°C, respectivamente.