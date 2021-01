Basta o tempo esquentar em Curitiba que já dá vontade de cair na água, não é mesmo? Mas a grande dúvida é: como curtir o verão e ainda respeitar o distanciamento e todas as medidas contra a covid-19? Atendendo ao decreto estadual e municipal, alguns parques de Curitiba e região metropolitana precisaram adotar medidas de prevenção como uso obrigatório de máscara, álcool gel instalados em pontos estratégicos, além da redução da capacidade de público e o fechamento temporário de algumas atrações

Pensando exatamente na sua segurança, a Tribuna do Paraná correu atrás de alguns parques e trouxe uma lista pra você escolher e garantir sua diversão neste verão. Mas claro, não esqueça o protetor solar e a máscara.

Conheça abaixo os parques com piscinas abertas aos público em Curitiba e região.

Araucária Acqua Park

O Araucária Acqua Park está funcionando normalmente nesta pandemia e com todos os brinquedos operando, seguindo as normas do decreto municipal. O espaço conta também com restaurante e buffet e é obrigatório o uso de máscara e luva. O parque conta com churrasqueira com permissão para grupo de até oito pessoas da mesma família. Não é necessário fazer exame.

Medição de temperatura na entrada: sim

Álcool gel e uso de máscara obrigatório: sim



Quanto custa: Valores promocionais nomês de janeiro é de 45 R$ (a partir de cinco anos), de segunda a sexta comprando no site ou na bilheteria. Para finais de semana e feriado, comprando antecipado no site o passaporte sai a R$ 69,90 e na bilheteria R$ 79,90 (adulto). Criança de 5 a 12 anos paga R$ 49,50. As compras pelo site devem ser antecipadas com pelo menos um dia de antecedência. Almoço não incluso no passaporte. Almoço buffet livre 30 reais (adulto) e infantil R$ 20 (cinco a 12 anos). Quem é cliente VIPcard não é necessário cadastro, mas para quem comprar na bilheteria é necessário cadastro.

Funcionamento: No mês de janeiro, o parque funcionará todos os dias das 9h as 18h. Confira no site mais informações e outros dias de funcionamento do parque nesta temporada.

Onde: Araucária.

Endereço: Rua Yoshiaki Nagano, 121 – Jardim Condor. (mapa)

Telefone: (41) 3031-0303.

Site: https://araucariapark.com.br/

Parque Águas Claras

O Águas Claras, pede a compreensão dos clientes com relação à capacidade capacidade está reduzida e com limite de pessoas. O parque também realiza o controle de temperatura na entrada, exige uso de máscara e outras medidas contra a Covid-19. Algumas atrações como tirolesa e arvorismo estão interditadas para evitar contato físico entre o operador e usuário. Outras atrações também podem ter horário de funcionamento reduzido. Álcool gel em vários pontos do parque. O Águas Claras não exige exame médico.

O local tem piscinas, toboáguas, lago para pesca, lanchonetes, restaurante, loja de conveniência, churrasqueiras e salão de eventos. Para quem deseja estender a viagem e ficar mais alguns dias, o parque tem uma pousada anexa, a Santo Antônio. Conforme o site da pousada, a diária dá ao hóspede acesso ao parque. A pousada também está com a capacidade reduzida, mas os usuários também podem se divertir no parque durante a estadia.

Medição de temperatura na entrada: sim

Álcool gel e uso de máscara obrigatório: sim

Quanto custa: Na compra antecipada o cliente paga R$ 37,80 para crianças de cinco anos 10 anos e para adultos (a partir de 11 anos) R$ 59,90. Para promoções, combos e valores de outras atrações no parque confira no site. Na bilheteria o valor é R$ 104 adulto e R$ 69 infantil. Para melhor idade R$ 52 tanto no site como na bilheteria.

Funcionamento: Neste mês de janeiro, o parque estará aberto de terça a domingo. Durante a semana das 09h as 17h com as piscinas abrindo as 10h e aos finais de semana das 9 as 18h com piscina abrindo as 10h. Já em fevereiro – a partir da segunda semana- funcionará somente aos finais de semana.

Onde: Rodovia Alexandra-Matinhos (PR-508), Km 20 – Matinhos (mapa)

Site: http://parqueaguasclaras.com.br/

Telefone: (41) 99207-2676 (parque) 41 3473- 3447 (escritório) / (41) 992078278 (pousada)



Acqua Park Nogueira

O Nogueira tem 60 mil metros quadrados de área verde, 15 piscinas, nove toboáguas, estacionamento interno, chalés e quitinetes, área para camping e lago. Durante a pandemia, o espaço também segue as normas de prevenção contra o coronavírus, com uso obrigatório de máscara, álcool gel, entre outros. O cliente pode comer no restaurante, na lanchonete ou optar por levar sua própria alimentação e a pessoa não precisa pagar taxa para utilizar a churrasqueira que conta com limite de até 10 pessoas. Os funcionários também estão atentos para que não haja aglomerações no local. Não é exigido exame médico.

Medição de temperatura na entrada: sim

Álcool gel e uso de máscara obrigatório: sim

Proibido: embalagens de vidro e destilados.

Quanto custa: Para adulto o valor é de R$ 30,00 por pessoa. Crianças de quatro a 10 anos pagam R$ 15,00, menor de três anos não paga. O parque tem amplo estacionamento com valor R$10 para o dia todo.

Funcionamento: Todos os dias, das 8h às 18h.

Endereço: BR-277, Km 62, vire à direita na última entrada antes do pedágio. Vire na primeira esquerda e ande 1,5 Km até o parque. (mapa)

Site: https://www.nogueiraacquapark.com.br/

Telefone: (41) 99616-1478

Recanto Fazenda Iguaçu

O Recanto Fazendo Iguaçu te aproxima da natureza e ainda oferece oito piscinas,quatro toboáguas, para quem gosta de pescar há duas modalidades disponíveis, sendo o Pague e pesque com custo de R$ 50 por pessoa e o pesque e pague custando R$ 12 o peixe sujo e R$ 15 já limpo. O espaço também oferece passeios a cavalo, churrasqueiras (sem tarifa adicional) e por ordem de chegada. Também tem campo de futebol e não é permitido levar bebida alcoólica.

Medição de temperatura na entrada: sim

Álcool gel e uso de máscara obrigatório: sim

Proibido: levar bebida alcoólica e narguilé

Quanto custa: Para entrar no parque o cliente para R$ 15 e mais R$ 30 para quem vai utilizar a piscina.

Funcionamento: Quarta, domingo e feriados das 8h às 17h30.

Onde: Fazenda Rio Grande

Endereço: Avenida Francisco Ferreira da Cruz, 5305 – Eucaliptos (mapa)

Site: https://recantofazendaiguacu.com/

Telefone: (41) 3608-1906

Panorâmico Parque Clube

Um dos parques mais famosos de Curitiba e região metropolitana está funcionando com capacidade reduzida de pessoas. Mas para quem não é sócio e deseja curtir o verão no Panorâmico, deve ir somente durante a semana, porque aos finais de semana, o clube é liberados somente aos associados. O espaço está funcionando com o bar molhado e as piscinas que também está com limitação de pessoas.

Para quem precisa guardar suas coisas, o local oferece armários, basta levar seu próprio cadeado pois o parque não oferece. Você também pode se divertir no pesque e pague e no bosque, além de saborear uma deliciosa comida no restaurante. E para uso da churrasqueira é necessário levar a própria grelha.

Medição de temperatura na entrada: sim

Álcool gel e uso de máscara obrigatório: sim



Quanto custa: O preço do passaporte em dias de semana é de R$ 40 para adultos e R$ 30 para crianças de 5 a 12 anos e idosos com mais de 65 anos (compra antecipada pelo site). A venda na bilheteria (dia de semana) é R$ 55 para adultos e R$ 50 para crianças de 5 a 12 anos e idosos com mais de 65 anos. Estacionamento incluso no valor do passaporte. Horário de funcionamento das 9h as 17h todos os dias.

Onde: Pinhais

Endereço: Estrada Pinhais para Graciosa (Estrada Ecológica de Pinhais), 2370 (mapa)

Site: https://panoramico.com.br/

Telefone: (41) 3669-6266

