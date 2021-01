Com o fim dos espetáculos em drive-in e drive-thru do Natal de Curitiba, as unidades de conservação da cidade voltam aos horários normais de funcionamento. É o caso do Passeio Público e do Jardim Botânico, que, a partir desta semana, fecham seus portões às 20h. E do Bosque do Papa, que fecha às 18h.

Leia também: Município da RMC reduz passagem de ônibus para R$ 2,20 a partir do dia 11 de janeiro.

O horário é relativo ao verão, permitindo que os frequentadores possam aproveitar os dias mais longos. Ainda assim, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente lembra que devem ser respeitadas as medidas de prevenção à disseminação do novo coronavírus.

SAIBA MAIS: Capital da “aranha-marrom”, Curitiba vê queda de 800% no número de acidentes

Os espaços podem ser usados para contemplação e prática de atividades físicas individuais, com distanciamento, uso de máscaras e higienização frequente das mãos. Aos domingos, em razão do Decreto 1710, as unidades de conservação que têm grades e portões permanecem fechadas.