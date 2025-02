Repórter fotográfico querido em Curitiba morre aos 74 anos

Morreu nesta quinta-feira (27) o repórter fotográfico Alberto Melo Viana, conhecido pelos amigos como “Baiano”, aos 74 anos. Especialista em capturar momentos históricos e transformá-las em notícias ou lembranças, Baiano lutava contra um câncer e mobilizou uma corrente do bem muito grande nos últimos meses. Ele estava internado no Hospital Evangélico Mackenzie.

O velório será na Capela do Cemitério Luterano (Travessa Lutero, 123 – Alto da Glória) e o funeral no próprio cemitério, às 16h desta sexta-feira (28). “Baiano era um grande profissional, super talentoso, e um amigo, vizinho aqui no meu Juvevê, que ele imortalizou na série JuveVER, com fotos lindas do nosso bairro. Vai fazer muita falta!”, disse a jornalista Martha Feldens, amiga de Baiano.

+ Veja mais: Onda de calor vai castigar paranaenses durante o Carnaval

O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Paraná (Sindijor-PR) emitiu uma nota lamentando a perda. “Baiano era um dos mais reconhecidos fotojornalistas em atuação no Paraná. Como profissional, fez fotografias para praticamente todos os grandes veículos da imprensa nacional. Fez também trabalhos na fotografia documental e organizou importantes exposições em Curitiba e outros locais”, diz a nota emitida pela entidade

Baiano foi o organizador da 1ª Mostra de Fotojornalismo do Paraná, em novembro de 1976. Atualmente, era o editor do Jornal de Fotografia, publicação voltada a mostrar o trabalho dos principais fotógrafos do Paraná.

Alberto Melo Viana deixa a filha, Anaterra Viana, também jornalista, e dois netos.