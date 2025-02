Duas apostas feitas em bairros de Curitiba ganham na Mega Sena 2834

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Dois apostadores de Curitiba tiveram momentos de muita emoção, na noite desta quinta-feira (27), com o o resultado da Mega-Sena 2834. Os apostadores acertaram a quina, ou sena, cinco dos seis números do sorteio milionário, o que rendeu nada menos que R$ 40.597,32 para cada.

Resultado Mega Sena 2834: 05, 08, 11, 15, 39 e 47

Os ganhadores de Curitiba fizeram as apostas na Cabral Lotérico, no bairro Centro, e na Castro Loterias, no bairro Água Verde.

Embora ninguém tenha acertado os seis números, o que levaria ao prêmio principal, os curitibanos tiveram motivos para comemorar. A Mega-Sena é uma das loterias mais populares do Brasil, atraindo milhões de apostadores em busca do sonho de mudar de vida.

Para os que ainda não estão familiarizados, a Mega-Sena é um jogo de loteria onde os participantes escolhem seis números de 1 a 60. O prêmio principal é pago para quem acerta todos os seis números sorteados, mas há também premiações menores para quem acerta cinco (quina) ou quatro (quadra) números.

Com o prêmio principal não tendo sido conquistado desta vez, a expectativa para o próximo sorteio aumenta. O próximo concurso, marcado para sábado (1º), terá um prêmio acumulado estimado em R$ 42 milhões.

Como jogar na Mega Sena?

Para os curitibanos que desejam participar, é importante lembrar que as apostas podem ser feitas em qualquer lotérica da cidade ou pelo site oficial da Caixa Econômica Federal. O valor mínimo da aposta é de R$ 5,00 para seis números, mas é possível aumentar as chances escolhendo mais números, embora isso também aumente o custo da aposta.

Enquanto a cidade comemora os dois ganhadores da quina, a comunidade de apostadores já começa a sonhar com o próximo sorteio. Quem sabe se o próximo milionário da Mega-Sena não será de Curitiba?

Cidade Lotérica Números apostados Teimosinha? Tipo de aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR CABRAL LOTERICO 6 Sim Simples 1 R$40.597,32 CURITIBA/PR CASTRO LOTERIAS 6 Não Simples 1 R$40.597,32