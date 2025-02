Rua do Centro terá bloqueio para montagem da estrutura do Carnaval Nerd em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Neste sábado (1º), Curitiba dá início à folia com o aguardado Carnaval Nerd, um evento voltado para os fãs da cultura geek. Para a realização da festa, a montagem do palco começará nesta sexta-feira (28/2), na Rua Dr. Faivre, no Centro.

A via será interditada entre as ruas Marechal Deodoro e XV de Novembro a partir das 20h para a instalação da estrutura. O bloqueio permanecerá até as 14h do domingo (2/3).

Desfile nerd

O Carnaval Nerd acontece no sábado (1º/3), com concentração às 11h, na Praça Zacarias, de onde blocos de personagens de séries, filmes, HQs e animes seguirão em desfile até a Rua Dr. Faivre. No local, haverá apresentações, concurso de cosplay e atividades interativas.

Agentes da Superintendência de Trânsito (Setran) irão organizar e orientar o trânsito.