Um homem foi visto entrando em um ônibus de Curitiba sem pagar a passagem na tarde desta terça-feira (29). O fura-catraca foi flagrado na Estação Tubo Holanda, localizada na Avenida Paraná, no bairro Bacacheri.

Uma sequência de imagens feitas pelo repórter fotográfico da Tribuna Átila Alberti mostram o homem se aproximando da porta traseira do transporte coletivo. As portas do ônibus abrem e ele decide entrar pela lateral, sem passar pela catraca e sem pagar a passagem.

LEIA TAMBÉM:

>> Pastel por quilo em Curitiba: mais de 40 opções de ingredientes para rechear

>> Shopping de Curitiba faz investimento milionário em reformas; veja as novidades

O fura-catraca chega a se apoiar no corrimão da escada da Estação Tubo Holanda para conseguir subir na plataforma do coletivo.

Confira a sequência de imagens:

Fotos: Átila Alberti / Tribuna do Paraná.

Você já viu essas??

Bom, bonito e barato! PF de R$ 19 é sucesso! Arroz, feijão, bife e batata frita! EITA!!! Rastro gigante no céu chama atenção; Que coisa é essa? Vídeo! O tempo passa… Bar da região de Curitiba é sucesso e remete bando tradicional do Paraná