Reparo de buraco afunda e volta a atrapalhar trânsito em Curitiba

Apenas uma semana depois de ser arrumado, nesta terça-feira (12) um buraco voltou a trazer dor de cabeça para motoristas, comerciantes e moradores que passam pela Rua Jacarezinho, no bairro Mercês, em Curitiba.

No dia 31 de outubro, o buraco apareceu no meio do asfalto, em um pedaço da Rua Jacarezinho que fica quase na esquina com a Rua Mamoré. O problema foi resolvido no dia 05 de novembro, quando a prefeitura de Curitiba realizou o serviço que estava programado de recomposição do pavimento asfáltico no local.

No entanto, a solução durou pouco tempo e nesta terça-feira (12) o mesmo trecho do asfalto já está com um aviso de alerta novamente, impedindo o trânsito em uma das faixas da via. O repórter fotográfico da Tribuna do Paraná Átila Alberti conferiu nesta terça que o pedaço do asfalto remendado na semana passada está afundando.

Fotos: Átila Alberti / Tribuna do Paraná.

Quem também confirmou a continuação dos atrapalhos no trânsito foi o gerente de um posto de combustível da região Francisco das Chagas. Na primeira vez em que a reportagem da Tribuna esteve no local, Chagas havia relatado dois acidentes na rua, causados pelo transtorno do buraco.

Insatisfeito com a solução que já trouxe problemas, ele acrescenta que o buraco também está destruindo a entrada do posto, pois, para desviar da placa e do asfalto afundado, veículos pesados, como ônibus, precisam subir na calçada. O gerente afirma que já entrou em contato com a prefeitura duas vezes para reclamar da calçada, mas não recebeu retorno.

E aí, prefeitura?

Por meio de nota, a Prefeitura de Curitiba confirmou que o Departamento de Manutenção Urbana (DMU-Matriz) realizou a recomposição do pavimento asfáltico na Rua Jacarezinho, próximo ao número 1.526, na interseção com a Rua Mamoré no dia 05 de novembro.

De acordo com a vistoria da prefeitura, feita antes do primeiro reparo na via, a cratera apareceu devido uma erosão causada por uma tubulação desativada da Sanepar. Em nova análise, a prefeitura também verificou o desnível no asfalto e promete reparo.

“Posteriormente, foi constatado que houve acomodação da base do solo no local do reparo, provocando um recalque ou depressão neste trecho do asfalto. Por isso, o Distrito de Manutenção Urbana – Matriz fará uma intervenção complementar no local nesta quarta-feira (13/11) com objetivo de nivelar o pavimento da Rua Jacarezinho e normalizar o trânsito de veículos naquele ponto da via”, diz nota da prefeitura.