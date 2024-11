Cratera com reparo meia-boca atrapalha trânsito em Curitiba

Um grande buraco que apareceu no asfalto da Rua Jacarezinho, no bairro Mercês em Curitiba, tem causado problemas no trânsito da região. A ‘cratera’ apareceu na quinta-feira (31), recebeu reparo e sinalização da prefeitura de Curitiba, mas ainda causa problemas ao trânsito.

Segundo Francisco das Chagas, gerente de um posto de combustível localizado bem próximo ao buraco, o problema resultou em acidentes e aumentou o perigo para quem trafega na região já movimentada.

“A prefeitura colocou umas pedras e falaram que iriam esperar compactar e ficou pior. Deu acidente na sexta-feira (1º) com uma colisão frontal. Um carro precisou desviar da sinalização. Precisa arrumar meio que logo”, avisou Francisco que ainda comentou que dois ônibus tiveram prejuízos com o problema no piso.

O repórter fotográfico da Tribuna do Paraná Átila Alberti esteve no local nesta segunda-feira (04) e flagrou situações que por pouco não terminaram em acidentes. Confira logo a seguir:

Carros quase batem ao desviar de buraco em asfalto nas Mercês. Foto: Átila Alberti / Tribuna do Paraná. Reportagem da Tribuna flagra ônibus desviando de grande buraco em asfalto. Foto: Átila Alberti / Tribuna do Paraná. Fusca desvia de grande buraco na Rua Jacarezinho. Foto: Átila Alberti / Tribuna do Paraná.

A reportagem da Tribuna procurou a Prefeitura que informou que está programada para esta terça-feira (05), a recomposição asfáltica no trecho. Ainda conforme a nota, em vistoria realizada no dia 31, foi constatado um problema de erosão causado por uma tubulação desativada da Sanepar.



“O diagnóstico foi feito através de sondagem com máquina e corte do asfalto, revelando o desgaste na estrutura antiga da tubulação. Diante dessa constatação, foi solicitada ao Departamento de Manutenção Urbana (DMU-Matriz) a recomposição do pavimento asfáltico no local, próximo ao número 1.526, na interseção com a Rua Mamoré. O serviço está programado para ser realizado nesta terça-feira, dia 5/11, se as condições do tempo permitirem. Essa intervenção visa restaurar a segurança e as condições de tráfego na via o mais breve possível.”, diz a nota.