O boletim mais recente de casos confirmados do novo coronavírus em Curitiba, divulgado na sexta-feira (05), mostrou a evolução da doença em alguns bairros da cidade. Regionais do Bairro Novo, Tatuquara, Pinheirinho e Cidade Industrial de Curitiba (CIC), por exemplo, tiveram um crescimento acima do esperado para a população que reside nestas regiões e aumentou a preocupação das autoridades de saúde da capital. De acordo com o boletim da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), 1.237 moradores da cidade testaram positivo para covid-19 e 54 pessoas morreram. São 982 pessoas recuperadas.

publicidade

+Leia mais! Contágio entre familiares em Curitiba preocupa. “Abraçar a vovó não pode”, alerta secretária.

São dez distritos sanitários que corresponde toda Curitiba. O primeiro da lista em casos segue sendo a regional da Matriz, com 292 casos. A Matriz inclui, além do Centro, mais 17 bairros: Ahú, Bom Retiro, Hugo Lange, Prado Velho, Alto da Glória, Cabral, Jardim Botânico, Rebouças, Alto da XV, Jardim Social, São Francisco, Batel, Centro Cívico, Juvevê, Bigorrilho, Cristo Rei e Mercês.

Na segunda posição, aparece a regional Boa Vista com 150 casos confirmados até quarta-feira. A região tem os seguintes bairros: Abranches, Atuba, Bacacheri, Bairro Alto, Barreirinha, Boa Vista, Cachoeira, Pilarzinho, Santa Cândida, São Lourenço, Taboão e Tingui.

+Leia mais! Academias de Curitiba têm volta lenta de alunos mesmo com ações preventivas pra covid-19

publicidade

Na terceira posição, regional Santa Felicidade, com 130 registros. A regional Santa Felicidade inclui 12 bairros: Butiatuvinha, Campina do Siqueira, Cascatinha, Campo Comprido (Norte), Lamenha Pequena, Mossunguê, Orleans, Santa Felicidade, Santo Inácio, São Braz, São João e Vista Alegre.

A regional Portão registrou 120 casos, ficando na quarta colocação. A regional engloba os bairros Água Verde, Campo Comprido (Sul), Fazendinha, Guaíra, Parolin, Portão, Santa Quitéria, Seminário e Vila Izabel)

Na quinta posição está a regional Boqueirão, com 108 casos nos bairros Boqueirão, Alto Boqueirão, Hauer e Xaxim. Depois vem a regional Cajuru, com 85 casos que engloba os bairros Cajuru, Capão da Imbuia, Guabirotuba, Jardim das Américas, Uberaba e Tarumã.

Na sétima posição, regional Bairro Novo com 84 casos nos bairros Ganchinho, Sítio Cercado e Umbará. Na sequencia, aparece a CIC, com 83 casos. A regional engloba os bairros Augusta, CIC Riviera e São Miguel. Na nona colocação, Pinheirinho com 74 casos nos bairros Capão Raso, Fanny, Lindóia, Novo Mundo e Pinheirinho. Por fim, regional Tatuquara com 32 situações nos bairros Campo de Santana, Caximba e Tatuquara.

Em alta!

Apesar de estar nas últimas colocações em números de casos, as regionais do Bairro Novo, Tatuquara, Pinheirinho e CIC tiveram maior incidência entre a população que reside na região. Um dos exemplos é na regional Bairro Novo. Há uma semana, eram 56 casos e hoje já tem 84. A secretária municipal de Curitiba, Márcia Huçulak, relatou esta preocupação. “A doença está em toda a cidade, mas em algumas regiões estão se alastrando mais rapidamente agora”, contou a secretária em uma live.

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?