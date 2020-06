A secretária de Saúde de Curitiba, Márcia Huçulak, alertou as famílias com relação ao contágio entre familiares por covid-19, o coronavírus. No boletim desta sexta-feira (06), a capital chegou aos 1.237 casos positivos para covid-19 e 54 óbitos em decorrência de complicações provocadas pela doença. “Abraçar a vovó não pode, ver só a três metros de distância e com máscara”, alertou a secretária.

Segundo Huçulak, não adianta os idosos da família ficarem isolados se os demais integrantes seguem frequentando a casa rotineiramente e, consequentemente, trazendo os perigos de fora. “Vai um alerta. Temos várias situações de idosos internados ou que entraram em óbito que estavam em isolamento, mas que tiveram um neto ou filho que fez a visita”, explicou.

Segundo ela, o contato não está proibido, mas deve ser feito por telefone ou vídeo chamada, se posível. “Se precisar ver a pessoa, vá de máscara e fique a três metros de distância. Não pode abraçar a vovozinha. Estamos falando isto de vários casos que estamos observando”, alertou.

