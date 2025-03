Região de Curitiba tem 2º acidente idêntico dentro de uma semana

Um acidente na manhã desta quinta-feira (20), entre um ônibus do transporte coletivo de Curitiba e um carro, deixou uma pessoa ferida. A colisão ocorreu na perto do terminal do Cabral, na Avenida Paraná. É o segundo acidente envolvendo um carro e um ônibus na região do terminal do Cabral, em Curitiba.

De acordo com o motorista da linha Inter 2, ele seguia pela canaleta da Avenida Paraná com a Manoel Pedro, quando foi surpreendido pelo avanço de um carro que teria “furado” o sinal vermelho. O acidente ocorreu o bairro de Curitiba de mesmo nome do terminal: Cabral.

Com a colisão, o condutor do veículo menor acabou tendo ferimentos moderados, e precisou ser encaminhado ao Hospital do Cajuru. No ônibus, que só estava com o motorista, ele não precisou de atendimento.

O trânsito no local que já costuma ter grande movimentação de pessoas se deslocando para o trabalho é intenso. É preciso ter paciência aos motoristas que buscam rotas alternativas na região norte da cidade.

Semana passada teve acidente também

Na semana passada, um outro acidente envolvendo um ônibus e um carro ocorreu nas proximidades também do terminal do Cabral, desta vez no bairro Juvevê. A colisão foi entre um veículo Nivus e um biarticulado, resultando em três pessoas ficaram feridas .

A colisão ocorreu bem no cruzamento da Rua Manoel Eufrásio com a Avenida João Gualberto, continuação da Avenida Paraná, no bairro Juvevê.

Foto: Eduardo Luiz Klisiewicz/Tribuna do Paraná.

