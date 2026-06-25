Rui Barbosa, Ouvidor Pardinho e mais: saiba quais praças passarão por melhorias em 2027

Aprovada pela Câmara Municipal de Curitiba nesta terça-feira (23), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2027 estabelece as metas e prioridades que servirão de base para a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA). Entre os temas apontados pela população durante o programa Fala Curitiba, “Meio ambiente e limpeza pública” apareceu como a segunda principal demanda para o próximo ano.

Atrás apenas de pavimentação e iluminação, as sugestões relacionadas ao meio ambiente somaram 2.048 indicações, o equivalente a 12% de todas as manifestações registradas. Em cinco administrações regionais (Boa Vista, CIC, Matriz, Portão e Tatuquara), o tema liderou o ranking de prioridades apresentado pelos moradores.

As consultas públicas ajudam a definir o destino do dinheiro arrecadado pela Prefeitura e proveniente do Governo Estadual e da União. Com os pedidos da população, a Prefeitura planeja as obras e intervenções baseadas nos planos do Executivo.

Entre as ações já previstas pela Prefeitura para a área ambiental estão a implantação e revitalização de parques, bosques e áreas de lazer, a criação de um novo ecoponto e a execução de projetos voltados à geração de energia renovável. Além dessas iniciativas, obras que já estão em andamento também devem receber recursos para garantir a continuidade e a conclusão das obras.

Quais parques e praças devem receber investimentos?

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA) adiantou para a Tribuna do Paraná que pelo menos cinco intervenções deverão constar na LOA de 2027. Entre elas estão as revitalizações das praças Ouvidor Pardinho e Monteiro Lobato. No Centro, a Praça Rui Barbosa também deverá passar por melhorias.

Outro projeto previsto é a conclusão do Parque África, localizado entre os bairros Pinheirinho e Capão Raso. Além de funcionar como área de lazer, o espaço abriga uma bacia de contenção destinada a reduzir os riscos de alagamentos na região. A secretaria também pretende ampliar a implantação de parquinhos temáticos em diferentes pontos da cidade.

Além das novas intervenções, o orçamento deverá contemplar obras já incluídas no planejamento municipal. De acordo com os relatórios anexos à LDO, quatro projetos ainda não tiveram execução iniciada. Confira, abaixo, o estágio atual das principais obras ambientais e de lazer previstas pelo município:

Obra Status de conclusão Valor investido Reforma do Parque Náutico 0% R$ 2.831.390,25 Reforma e novo parquinho na Praça da Colonização Menonita 0% R$ 2.404.716,11 Perfilamento do Rio Cascatinha até o Parque Barigui 0% R$ 2.320.824,02 Implantação de Ecoponto no Parque Linear do Cajuru 0% R$ 540.000,00 Implantação de Ecoponto nas ruas Atílio Pioto e Benjamin Gelinski 16,97% R$ 228.000,00 Implantação de área de lazer/parque na Av. Anita Garibaldi 34,16% R$ 5.282.107,45 Bacia de detenção no Rio Mossunguê com parque, paisagismo e recuperação de mata ciliar 74,41% R$ 10.246.981,46 Revitalização do Parque Metropolitano do Rio Iguaçu 85,29% R$ 1.310.590,58

Quando os recursos serão definidos?

Com a aprovação da LDO, a Prefeitura tem até 30 de setembro para encaminhar à Câmara Municipal o projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA), que detalhará os investimentos previstos para 2027. O texto ainda precisará passar pela análise e votação dos vereadores antes do encerramento do ano legislativo.

Para o próximo exercício, a administração municipal estima um orçamento bruto de R$ 16,393 bilhões. Descontadas as receitas intraorçamentárias — movimentações realizadas entre órgãos e entidades da própria prefeitura — o orçamento líquido previsto é de R$ 15,502 bilhões.

Os investimentos planejados somam R$ 1,69 bilhão, o equivalente a 10,47% do orçamento total. A maior parte dos recursos continuará concentrada nas áreas de Saúde (22,72%), Educação (19,77%) e Previdência Social (15,89%). Na sequência aparecem Urbanismo (14,41%) e Administração (7,53%), setores que também concentram parte significativa das obras e serviços previstos para o próximo ano.