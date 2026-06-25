Como criminosos enganavam portarias para invadir prédios de luxo em Curitiba?

Dois homens foram presos por integrar um grupo especializado em furtos a apartamentos de luxo em Curitiba e em outros dois estados. A operação da Polícia Civil do Paraná (PCPR), realizada entre segunda-feira (22) e terça-feira (23), tinha como objetivo cumprir três mandados de prisão, mas um dos suspeitos, uma mulher, continua foragida.

Eles entravam nos imóveis ao fraudar os sistemas de segurança dos edifícios. De acordo com as investigações, o trio invadiu dois condomínios nos bairros Água Verde e Bigorrilho, em março deste ano. Antes de invadir o imóvel, no entanto, o grupo tentou fraudar os sistemas de outros quatro condomínios.

Em um dos casos, os suspeitos se passaram por sobrinhos de um morador para conseguir acesso ao prédio sem levantar suspeitas. “Eles se passavam por visitantes em condomínios residenciais, ludibriavam as portarias eletrônicas e invadiam condomínios de luxo em Curitiba, onde arrombavam apartamentos e subtraíam joias”, explicou a delegada Juliana Cordeiro.

Em um dos imóveis, o grupo furtou joias e relógios avaliadas em aproximadamente R$ 1,7 milhão. No outro, o prejuízo estimado foi de cerca de R$ 20 mil. O material não foi recuperado.

Segundo a Polícia Civil, os suspeitos saíam de São Paulo e vinham a Curitiba exclusivamente para praticar os crimes. A apuração ainda revelou que o grupo estava no alvo das polícias de Minas Gerais e do Espírito Santo, onde já estavam com mandado de prisão. A mulher foragida está no alvo da polícia de São Paulo há mais de um ano pelos crimes de furto e roubos a bancos.

A polícia ainda cumpriu outros seis mandados de busca e apreensão. Com a conclusão das diligências, a Polícia Civil finalizará o inquérito e o encaminhará à Justiça com o indiciamento dos envolvidos.