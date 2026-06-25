Pix aproximação revela seu saldo antes de você pagar; como ativar essa função

O Banco Central (BC) liberou nesta semana em todo o país uma mudança que permite visualizar o saldo e o limite da conta bancária em carteiras digitais antes de concluir pagamentos pelo Pix por aproximação. A novidade usa o ecossistema do open finance (compartilhamento legal de dados entre instituições financeiras) e busca evitar transações recusadas por falta de fundos. As informações são da Agência Brasil.

Usuário precisa autorizar a visualização dos dados

A nova funcionalidade é opcional e exige o consentimento explícito do cliente para funcionar, o que deve ser feito no app do banco ou na agência. Ao conectar a conta bancária ao aplicativo de pagamento, o consumidor poderá ver na tela o saldo disponível e o limite autorizado para transações antes de confirmar a compra.

Segundo o BC, o procedimento reúne em um único passo o consentimento para compartilhar dados e a autorização para vincular a conta. A regra também se aplica às transferências inteligentes, que são movimentações automáticas de dinheiro entre contas do mesmo titular.

Cancelamento do serviço pode ser feito a qualquer momento

O compartilhamento de informações não ocorre de forma automática e o consumidor tem o direito de cancelar a exibição do saldo ou desvincular a conta quando desejar. O BC reforça que o sistema exige autenticação em várias etapas e envolve apenas empresas autorizadas.

A expectativa do órgão regulador é que a mudança diminua o índice de pagamentos rejeitados no comércio e impulsione o desenvolvimento de novos produtos financeiros por parte dos bancos. O Pix por aproximação faz parte da estratégia federal para unificar os meios de pagamento digitais no Brasil.