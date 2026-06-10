Armazéns da Família em Curitiba e Região Metropolitana passam a aceitar pagamentos via Pix

Os Armazéns da Família de Curitiba e da Região Metropolitana passam a aceitar, a partir de agora, pagamento via Pix. A intenção é facilitar o acesso dos consumidores aos produtos comercializados nas unidades na capital e em cidades do entorno.

Segundo a Prefeitura de Curitiba, o pagamento era uma solicitação frequente dos consumidores dos estabelecimentos, dada a praticidade que a modalidade oferece.

“Recebíamos com frequência esse pedido dos usuários do programa. O Pix já faz parte da rotina dos brasileiros e oferecer essa alternativa significa tornar o atendimento mais ágil, prático e adequado às necessidades das famílias que utilizam os Armazéns da Família”, destaca o secretário municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (SMSAN), Leverci Silveira Filho. “É mais uma medida para qualificar o serviço e garantir comodidade aos nossos consumidores”, informa.

Junto com o Pix, os Armazéns da Família continuam aceitando pagamentos em dinheiro, cartões de débito Visa Electron, Maestro e Elo; cartões de crédito Visa, MasterCard, Elo e American Express, em parcela única e sem incidência de juros por parte da SMSAN; Cartão Qualidade, destinado aos servidores da Prefeitura; e cartões alimentação Abrapetite, Senff, Personal, Trio Card e LeCard.