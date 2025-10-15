Rede clandestina de reutilização de embalagens é descoberta em ferro-velho em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um esquema clandestino de reutilização e distribuição de embalagens de bebidas alcoólicas e produtos alimentícios foi descoberto pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) durante operação integrada realizada na terça-feira (14/10), no bairro Uberaba, em Curitiba.

A ação, que reuniu diversos órgãos de fiscalização, revelou um cenário alarmante de irregularidades sanitárias e fiscais. No local, equipes encontraram um ferro-velho que abastecia o mercado clandestino com garrafas vazias.

O delegado Hormínio Lima, que coordenou a operação, confirmou a apreensão de mais de 300 mil embalagens de bebidas alcoólicas vazias. As garrafas estavam armazenadas de forma inadequada e passavam por processo de higienização precário, realizado em um centro de lavagem irregular que utilizava soda cáustica e água de poço artesiano.

O impacto ambiental também chamou a atenção dos fiscalizadores. Todo o material usado na lavagem das garrafas era despejado diretamente no solo, configurando possível crime contra o meio ambiente.

Local armazenava doce de leite em condições impróprias

Além das embalagens, os agentes apreenderam cerca de 100 litros de cachaça sem procedência, armazenados em um reservatório de mil litros, e uma grande quantidade de doce de leite em condições impróprias para consumo humano.

As investigações apontam que os produtos seriam comercializados principalmente para turistas no circuito de Nova Trento, em Santa Catarina, e também em plataformas de comércio eletrônico.

A operação mobilizou a Vigilância Sanitária de Curitiba, o Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), a Receita Estadual, a Secretaria Municipal do Urbanismo (SMU) e a Guarda Municipal. A Polícia Científica realizou perícia no local e lacrou o reservatório de cachaça para análise laboratorial.

Diante das irregularidades sanitárias, fiscais e urbanísticas encontradas, o estabelecimento foi autuado pelos órgãos fiscalizadores. A PCPR instaurou inquérito policial para apurar os crimes de adulteração, contra a saúde pública e o meio ambiente.

Esquema irregular de comércio de bebidas

Essa não é a primeira ação do tipo realizada recentemente. Na semana passada, a PCPR desarticulou outro esquema de comércio irregular de embalagens de bebidas importadas. A operação resultou na apreensão de aproximadamente 300 mil garrafas e na prisão de dois homens por crimes contra o consumidor.

No bairro Tatuquara foram localizadas e destruídas cerca de 65 mil garrafas de vodca, 50 mil de uísque e 5 mil de gin importado. Além disso, 100 litros de cachaça artesanal irregular foram descartados e 71 garrafas de bebidas diversas foram apreendidas em Araucária.