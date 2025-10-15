Homem pega 100 anos de prisão por abusar de sete sobrinhas

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um homem foi condenado a 100 anos de prisão pelo crime de estupro de vulnerável contra sete sobrinhas, com idades entre 5 e 9 anos. De acordo com o Ministério Público do Paraná, os crimes ocorreram entre dezembro de 2004 a agosto de 2016.

Na época, o réu tinha 39 anos. Conforme a investigação, o homem se aproveitava da autoridade que tinha sobre as vítimas para abusa-las.

+ Leia mais Criança morre em grave acidente com dois caminhões no Contorno Norte

Os crimes eram cometidos no ambiente familiar: em endereços relacionados a ele no bairro Novo Mundo, em Curitiba, e no município de São Bento Sul, em Santa Catarina, e também na casa da avó paterna das vítimas e em um parquinho, na Cidade Industrial de Curitiba.

A sentença judicial foi publicada na segunda-feira (13/10), a partir de uma ação penal proposta pelo MPPR por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Infrações Penais Contra Crianças, Adolescentes e Idosos de Curitiba.