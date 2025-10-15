Criança morre em grave acidente com dois caminhões no Contorno Norte

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma criança de seis anos morreu em um grave acidente entre dois caminhões, no Contorno Norte (PR-418), no limite entre Curitiba e Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana (RMC). A colisão aconteceu por volta das 11 horas desta quarta-feira (15/10), no km 8, nas proximidades do viaduto da Rua Justo Manfron.

O menino estava no caminhão conduzido pelo pai, que não conseguiu frear a tempo e colidiu na traseira de outro veículo de carga. O caminhão da família transportava verduras e retornava da Ceasa no momento da batida. Com o impacto, a cabine onde estavam pai e filho ficou destruída.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros, o pai da criança sofreu ferimentos moderados. Quando chegaram no local, as equipes encontraram o homem, de 34 anos, fora do veiculo e o filho preso às ferragens.

Com auxílio de caminhões, foi realizada rapidamente a abertura da cabine para a retirada da criança. De acordo com a corporação, foi feita a reanimação cardiorrespiratória, mas a criança não resistiu e morreu no local. A Polícia Científica foi acionada.

A Via Araucária, concessionária responsável pelo trecho, informou que o acidente interditou os dois sentidos do Contorno Norte. Até a publicação desta reportagem, a rodovia permanecia bloqueada, sem previsão para liberação.