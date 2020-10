Um carro com mais de R$ 1 milhão em multas foi guinchado no Batel nesta tarde de quarta-feira (11). De acordo com a Secretaria de Trânsito de Curitiba (Setran), o veículo é recordista em multas na cidade, somando um total de 366 ocorrências.

publicidade

O carro, modelo Citroen Xsara Picasso prata, ano 2001/2002, foi parado na Avenida Batel e guinchado pela Guarda Municipal. O condutor estava com a carteira de motorista suspensa. No total, o débito do carro chega a R$ 1.080.070,23, somado IPVA e licenciamento a pagar. Desse valor, R$ 1.075.089,50 trata-se somente de multas de trânsito.

LEIA TAMBÉM – Consumo de água cresce em Curitiba e RMC e alerta para rodízio da Sanepar mais duro

Entre as infrações cometidas pelo motorista, estão os registros de dirigir enquanto falava ao celular, conversão em local proibido, excesso de velocidade e dirigir sem a carteira de habilitação.

Kombi com R$ 800 mil em débitos

Em setembro, durante a Semana Nacional de Trânsito, uma Kombi do ano de 2008/2009 foi apreendida por agentes de trânsito no Pinheirinho com mais de R$ 800 mil em multas. Desde o início do ano, cerca de 30 veículos com grandes dívidas foram parados pela fiscalização.

publicidade

Segundo a Secretaria de Trânsito, as recorrentes apreensões de veículos com centenas de multas acumuladas têm revelado que os casos de condutores que cometem infrações em série não são isolados.